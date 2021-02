Unir e Ufac arrecadam donativos para vítimas das enchentes no AC

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) inicia nesta quinta-feira (25), em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), a campanha Doa Rondônia para arrecadar donativos para as famílias afetadas pela enchente no estado vizinho. O Acre enfrenta atualmente uma grave crise sanitária e humanitária com inundações que já afetam cerca de 130 mil pessoas, novo pico de Covid-19, surto de dengue e uma crise migratória.

A campanha coordenada pela UNIR é uma ação emergencial e humanitária que conta com a participação e solidariedade da população local e de instituições parceiras para auxiliar o estado vizinho nesse momento de calamidade. Com esse intuito, serão arrecadados alimentos não perecíveis (arroz, feijão, farinha, açúcar, café, leite em pó, enlatados em geral etc.) e água mineral, além de colchões, lençóis, roupas e brinquedos em boas condições de uso.

Os donativos podem ser entregues até o dia 5 de março, em horário comercial, no prédio da UNIR-Centro, na Avenida Presidente Dutra, nº 2965, no centro de Porto Velho. Após essa data, as doações serão enviadas para a Ufac, que se encarregará de fazer a distribuição à população necessitada.

A UNIR diz que não aceita doações em dinheiro nem solicita transferência bancária.