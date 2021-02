Sidicatos emitem nota sobre fala de Bocalom e responsabilizam gestão por ACS em postos

Os sindicatos dos Servidores Municipais de Rio Branco e dos Agentes de Saúde e Endemias não gostaram nem um pouco da declaração que teria sido proferida pelo prefeito Tião Bocalom sobre o trabalho dos agentes de saúde em Rio Branco.

Durante entrevista ao jornalista Itaan Arruda, da TV Gazeta, o prefeito disse que os agentes de saúde havia dois anos não realizam trabalho nas ruas. Os sindicatos emitiram nota contestando duramente o enunciado.

“A presença de uma parcela dos agentes comunitários de saúde nos postos de saúde ocorre não por vontade do próprio servidor mas sim por uma decisão de gestão a fim de cobrir a falta de funcionários para atender a população”, diz a nota assinada por José Augusto e Marcia Jucá, respectivamente presidentes do SSMURB e Sindacs. “O Chefe do Poder Executivo Municipal não apenas desrespeitou gravemente estes servidores, merecendo o devido reparo, como também omitiu a verdade quanto às deficiências da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde”, completa a nota.

Veja: