IBGE: rendimento domiciliar por pessoa é de R$917 no Acre, 9o menor do País 

O IBGE divulgou nesta sexta-feira (26) os valores dos rendimentos domiciliares per capita referentes a 2020, para o Brasil e unidades da federação, calculados com base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) e enviados ao Tribunal de Contas da União (TCU).

No Acre, esse rendimento ficou em R$917,00 per capita, um dos menores do País. O valor é maior apenas que o do Amazonas (R$852,00); Pará (R$883,00); Amapá (R$893,00); Maranhão (R$676,00); Piauí (R$859,00); Paraíba (R$892,00); Pernambuco (R$897,00); Alagoas (R$796,00).