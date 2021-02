Fiscalização encontra deficiência de plantonistas em UPA de Cruzeiro do Sul

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) fiscalizou, nessa quinta-feira (25), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vale do Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, interior do Estado. A ação foi realizada pela presidente do CRM, Dra. Leuda Dávalos e pela conselheira federal do Acre e secretária geral do CFM, Dra. Dilza Ambros, acompanhadas do assessor jurídico do Conselho, Dr. Mário Rosas e do assistente administrativo do Departamento de Fiscalização, Marcílio Marques.

A UPA de Cruzeiro do Sul foi inaugurada em novembro de 2019 e tem capacidade para atender diariamente em torno de 200 pacientes. A equipe do CRM foi acompanhada durante a vistoria pelo diretor técnico da unidade, Ozianndenny Câmara, pela gerente de assistência Elane Furtado, pelo gerente geral Macson Rosas e pelo gerente administrativo, Cleisson Costa.

A visita faz parte do cronograma de fiscalizações do CRM-AC, no entanto, desde março do ano passado, com a confirmação dos primeiros casos de infecção pelo novo coronavírus no Estado, também está sendo feita vistoria com o protocolo Covid-19, para acompanhar o funcionamento das unidades de saúde durante a pandemia.

Durante a vistoria, a equipe de fiscalização do CRM-AC verificou tanto a disponibilidade dos equipamentos de proteção individual (EPIs) aos servidores, como das medicações e de profissionais lotados nas unidades. Além disso, foi vistoriado o fluxo e protocolo de atendimento dos pacientes em casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e aqueles que não fazem parte desse grupo. Também foi observada a estrutura física e de equipamentos da unidade e a escala de médicos.

“Os gestores nos acompanharam durante a fiscalização, nos mostraram todas as instalações da UPA. Eles estão só com raio-X portátil, porém já chegou um aparelho novo e informaram que estão nos últimos ajustes para instalar. Além disso, foi nos repassado que estão em processo de instalação da usina de oxigênio. O padrão deles é de três plantonistas e, no momento, estão operando com apenas um médico, por vários motivos, então estão com esse déficit que precisa ser resolvido”, informou a presidente do CRM.

Em novembro do ano passado, a diretoria do CRM-AC deu posse à direção clínica da UPA do Vale do Juruá. No entanto, os médicos eleitos pelo corpo clínico da unidade como diretor e vice-diretor clínico em pleito realizado no dia 13 de outubro de 2020 pediram afastamento do cargo e agora a gestão da unidade prepara novas eleições para escolha dos diretores clínicos.