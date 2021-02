Em Feijó, rotina agora é tentar livrar a cidade do lamaçal pós-enchente

Por

A Prefeitura de Feijó, através da secretaria Municipal de Obras e Corpo de Bombeiros Militar, realizaram nesta sexta-feira (26), a retirada da lama em torno do Contorno Beira-Rio. Com as fortes chuvas e as enchentes do Rio Envira, a lama se acumulou na região atrapalhando a circulação de veículos e pedestres. Todos os locais afetados receberão o mutirão da prefeitura.

A ação é executada em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar, e foi acompanhada pelo Prefeito, em exercício, Elson José, já que o prefeito Kiefer Cavalcante cumpre agenda na capital federal, em busca de recursos e novos investimentos para Feijó.

Segundo o Secretário Evandro Melo, a ação de retirada da lama e limpeza dos locais atingidos pela lama em Feijó, é fundamental para garantir a saúde da população, evitar doenças, e retomar a trafegabilidade das pessoas e pedestres no local que é referência da cidade.