Com R$6,01, preço máximo da gasolina no Acre é o maior do País   

Um levantamento do Auto Esporte usando dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostra que o preço da gasolina no Acre bateu R$ 6,01 nos postos depois do quarto aumento, em apenas dois meses, do valor pago às refinarias pelo combustível. O preço médio ficou em R$ 5,53 no estado do Norte do país, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A pesquisa semanal do órgão de fiscalização dos preços dos combustíveis no Brasil consultou 33 postos acreanos e registrou que, no período de 14 a 20 de fevereiro, a gasolina variou entre R$ 5,37 até a meia dúzia de reais. O diesel também teve seu valor elevado, fazendo o consumidor pagar até R$ 5,25 pelo combustível.

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz)

10 maiores preços máximos da gasolina por estado