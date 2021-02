Rocha confirma para 22 de março início de voos entre Cruzeiro do Sul e Pucalpa

O vice-governador do Acre, Major Rocha, confirmou nesta quinta-feira (22) que o início dos voos entre Cruzeiro do Sul e Pucalpa será no dia 22 de março. A informação confirmou-se em reunião com membros do governo e empresários peruanos de Lima, Pucalpa e Acre em que Rocha representou o governo acreano.

“Esse é o primeiro grande passo para integração que deve se estender com a construção da estrada e das rotas comerciais que gerarão oportunidades de negócios para ambos os países”, disse Rocha.

Rocha avalia que essa meta, sonho antigo de empresários acreanos, deverá ser consolidada em breve.