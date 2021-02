Gladson convoca 325 concursados do cadastro de reserva da PM   

O governador Gladson Cameli assinou nesta sexta-feria (26) o decreto de convocação dos aprovados em concurso da Polícia Militar que estavam no cadastro de reserva. São 325 novos policiais que estarão em breve ajudando a população.

“De tudo que prometemos na campanha eleitoral já cumprimos a maioria dos nossos compromissos e nesta sexta-feira honramos mais um na área da segurança pública. Convocamos 325 aprovados no cadastro de reserva do concurso da Polícia Militar do Acre”, disse o governador.

Gladson disse ser muito gratificante proporcionar a convocação uma vez que, afirma o governador, darão o melhor de si em favor da população. O estado precisa de cada um deles, declarou Gladson.

“Essa convocação foi um esforço em conjunto com toda a nossa equipe. Também não posso deixar de agradecer aos nossos parlamentares estaduais e federais”, disse.