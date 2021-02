Entre os dias 20 e 23 de fevereiro, o Exército Brasileiro, por meio do 4º Pelotão Especial de Fronteira do Comando de Fronteira Acre/ 4º Batalhão de Infantaria de Selva (C Fron AC/4º BIS), apoiou a distribuição de cestas básicas a famílias carentes de 17 comunidades indígenas atingidas pela enchente do Rio Purus.

Realizada em auxílio à Secretaria de Estado e Educação (SEE) de Santa Rosa do Purus, a operação foi conduzida por meio de deslocamento fluvial.

EB