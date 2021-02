Vacinação confusa eleva clima na Câmara de Vereadores de Rio Branco

Da

Câmara de Vereadores de Rio Branco

O desencontro das informações em relação ao plano de vacinação causou na manhã desta quinta-feira (25) um verdadeiro transtorno no estacionamento do 7º BEC, e deixou o debate mais acalorado na Câmara Municipal de Rio Branco. Os vereadores têm cobrado insistentemente da secretaria de saúde transparência e mais eficácia tanto na divulgação das doses já utilizadas até o momento bem como a ordem dos contemplados com a chegada de mais doses da vacina.

O vereador Emerson Jarude (MDB), foi o primeiro a se manifestar fazendo duras criticas a gestão municipal “É inacreditável o que está sendo feito com a vacinação em Rio Branco. Desinformação, falta de planejamento, desorganização. Um desrespeito total com a população!”

Lene Petecão (PSD) relembrou a entrevista do secretário de saúde, Frank Lima, e disse que a prefeitura e seus secretários ainda não entenderam que o papel da Câmara é de fiscalizar “Ontem saiu no Jornal Nacional que Rio Branco está com a pior cobertura de vacinação, apenas 2%, então nós não estamos cobrando um plano que atenda o “querer” de um vereador, e sim da população, os secretários não podem desqualificar o nosso trabalho”.

Raimundo Castro (PSDB) enfatizou a fala dos pares e se comprometeu em ajudar a montar um programa que dê mais agilidade ao plano de vacinação “Tá muito desorganizado, essa lentidão é inadmissível, se não conseguimos vacinar 9 mil pessoas em 30 dias, imaginem com a chegada de mais doses da vacina, vai demorar mais de um ano pra imunizar toda população”.

O vereador Adailton Cruz do (PSB) foi ainda mais duro em sua fala e afirmou receber diariamente várias reclamações quanto a relação do secretário Frank Lima e os membros do Ministério da Saúde, no que se refere a planejamento, repasse de informações e disparou “Se não tem capacidade e compromisso, se não está preparado que entregue o cargo, peça para sair”

Os vereadores do PSB, Antônio Moraes e Raimundo Neném também não pouparam as criticas e afirmaram que a população necessita de informações exatas e que o Ministério Público precisa também averiguar essa situação.

Ismael Machado (PSDB) concluiu o debate informando que já estava formulando um oficio ao MP para que seja averiguada toda essa situação da ineficiência da gestão quanto à falta de informação e disse “Se nós não estamos conseguindo entender o cronograma, imagine os idosos”