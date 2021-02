Da pesquisa ao campo: técnicos participam de atualização com foco na pecuária no Acre

Com a finalidade de capacitar gestores e técnicos da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) e da Empresa de Assistência Técnica Extrativista Rural do Acre (Emater) dos 22 municípios do Acre para atuarem como multiplicadores no desenvolvimento da pecuária no Estado, a Embrapa Acre promoveu nos dias 18 e 23 de fevereiro, o curso virtual “Atualização tecnológica em bovinocultura de corte”.

Coordenado pela Embrapa e Sepa, a iniciativa é voltada para profissionais que atuam no “Pecuária Mais Eficiente”, um dos projetos do Subprograma Pecuária Diversificada, implementado pelo Governo do Acre, com recursos do Programa REDD Early Movers (REM) Acre Fase II.

A capacitação faz parte do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Embrapa e Sepa e contempla temas que vão do manejo nutricional à melhoramento genético, dentre outros aspectos da atividade. As palestras foram ministradas pelos pesquisadores Maykel Sales, Francisco Aloísio Cavalcante, Carlos Maurício Andrade e José Marques Carneiro.

Tecnologias na ponta da cadeia

“Esse curso é uma oportunidade para aproximar cada vez mais a Embrapa dos técnicos da Sepa e Emater de diferentes municípios do Acre, visto que eles são os principais multiplicadores do conhecimento gerado pela Unidade. Por ser ministrado on-line, pode atender um maior número de extensionistas e, consequentemente, possibilitar que as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa cheguem a um número mais abrangente de produtores rurais da região”, explica Bruno Pena, chefe de Transferência de Tecnologia (TT) da Embrapa Acre.

Outra expectativa de Pena, é contar com o apoio dos técnicos para intermediar as demandas que aparecem no campo. “Muitas vezes a Embrapa tem soluções simples para resolver um problema, mas as demandas não chegam até nós”, complementa.

Para Jalceir Pessoa, técnico da Sepa, o curso, além de ser uma importante atualização profissional, proporciona uma interação direta com os pesquisadores da Embrapa. “Essa capacitação irá contribuir para a resolução de gargalos do campo nesta área. E assim o produtor rural irá desenvolver sua atividade com maior rentabilidade e viabilidade econômica”, destaca.

Investindo no virtual

A modalidade de ensino à distância (EaD) é uma alternativa para a qualificação profissional tanto em instituições públicas como privadas.

“A ideia é oferecer um ambiente virtual compatível com o perfil dos participantes e que atenda as demandas do curso. Utilizamos uma plataforma onde os participantes podem consultar publicações, avaliar o evento e interagir por meio de um chat“, explica Daniel Papa, supervisor do Setor de Implementação da Programação de Transferência de Tecnologia da Embrapa Acre.

Para Jalceir Pessoa, a realização do curso em formato on-line foi extremamente proveitosa. “Mesmo com a pandemia é essencial que a formação dos técnicos continue e seja oferecida da forma mais segura possível”, complementa Pessoa.

Diante das limitações impostas pelo coronavírus, a Sepa também tem se adaptado ao cenário para que o agronegócio não pare. “O governo do Estado tem se empenhado para viabilizar não só a cadeia da pecuária, como também as outras de grande importância econômica, que contribuem para a elevação do PIB do estado”, destaca Claúdio Luiz Malveira, chefe do departamento de Agronegócio da Sepa.

Novas estratégias

Outra estratégia adotada diante das restrições sociais da pandemia é a realização de cursos com poucos participantes, como ocorreu em dezembro com seis técnicos de Assistência Técnica e Gerencial (Ateg), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Acre (Senar/AC). Nesse encontro, o tema foi manejo de pastagens e o objetivo foi dar continuidade ao diálogo com esses profissionais que realizam assistência técnica em pequenas propriedades rurais de pecuária de corte e de leite.

“Desde que o Senar implantou esse programa, em 2018, nós estamos nessa interlocução com os profissionais, pois surgem algumas dúvidas na hora da implementação das ações na propriedade, determinados aspetos que o produtor rural questiona e então fazemos um espaço de troca de ideias, como uma consultoria”, comenta um dos ministrantes dos dois cursos, o pesquisador Carlos Maurício Andrade.

“A assistência técnica vem evoluindo no Acre, e queremos que este continue sendo o caminho para beneficiar cada vez mais os produtores rurais acreanos”, destacou Ilcilene Malini, gerente técnica do Senar – AC.

O programa ATeG beneficia 397 propriedades rurais em mais de 10 municípios acreanos, sendo 58 propriedades rurais da cadeia produtiva de pecuária de corte e 65 propriedades ligadas à produção leiteira. A expectativa é de que esse atendimento alcance mais de 600 produtores no Acre até o final de 2021.

“Durante as visitas, sentimos as dificuldades das famílias que tiram seu sustento da produção rural. Muitas vezes têm condições de crescer, mas falta a orientação adequada, e por meio do nosso aperfeiçoamento profissional, podemos criar novas oportunidades para o aumento da produtividade qualitativa das cadeias produtivas”, afirmou o técnico de campo Aliedson Sampaio Ferreira.