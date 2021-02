Bocalom ainda não indicou Líder do Prefeito e N. Lima ameaça mudar regra contra demora

Da

Câmara de Vereadores de Rio Branco

Na sessão desta quinta-feira (25), o presidente da Câmara, vereador N.Lima (PP) voltou a cobrar do prefeito Tião Bocalom (PP) a indicação de um líder do executivo. De Acordo com o parlamentar, o oficio foi enviado em janeiro e ate a data de hoje essa indicação não foi feita, dificultando as respostas das indicações de todos os vereadores inclusive as suas indicações de melhorias para a população que até o momento estão sem respostas.

“Eu estou cobrando como vereador, é necessário alguém que nos dê respostas das nossas indicações, espero que o poder executivo faça sua parte institucional e encaminhe com urgência um representante” disse N.Lima.

Ainda em sua fala, o presidente afirmou que iria aguardar os prazos de respostas sobre as indicações e caso não obtivesse, tomaria outras medidas como solicitar em requerimento com as providências tomadas.

Mediante a essa situação o presidente informou que na próxima semana, irá propor uma emenda de alteração a Lei Orgânica voltando o prazo de quinze dias para respostas do executivo “Na administração do PT, eles alteram a Lei Orgânica do Município, antes o prefeito tinha quinze dias para responder nossas indicações, com essa alteração, passou para quarenta dias, na época votei contra, precisamos ser respeitados como órgão fiscalizador que somos, vou apresentar essa proposta de emenda e conto com apoio de todos os pares” finalizou o presidente.