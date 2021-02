Tribunal de Contas abre 45 vagas em Business Inteligence no Acre

O Tribunal de Contas do Estado do Acre por meio da Escola de Contas, Conselheiro Alcides Dutra de Lima, juntamente com a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba da Universidade Federal de Campina Grande estará oferecendo a servidores e convidados o curso: Iniciação em Business Intelligence (BI) e Ciência de Dados.

O curso será iniciado nesta terça-feira dia 2 de março e serão 15 módulos de 20 horas cada, com aulas remotas e ao vivo sempre as terças e quintas-feiras das 16h às 18h30min.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Ronald Polanco, é o grande incentivador para que o Acre tenha cada vez mais mão de obra qualificada principalmente no que se refere à inteligência artificial, já que esta também é uma das necessidades do TCE/AC como órgão de Controle Externo.