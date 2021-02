MDR diz que municípios alagados do Acre recebem R$17,1 milhões nesta sexta-feira (26)          

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, confirmou o envio de recursos emergenciais para as cidades afetadas pelas enchentes dos rios no Acre. A confirmação ocorreu durante a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, às regiões afetadas pelas cheias dos rios.

Segundo o Governod o Adre, o auxílio financeiro estará disponível na próxima sexta-feira, 26/2. Ao todo, serão destinados R$ 17,1 milhões nesta primeira etapa.

Cruzeiro do Sul receberá R$ 4,7 milhões; Santa Rosa do Purus foi contemplada com R$ 590 mil; Sena Madureira contará com R$ 2,9 milhões; R$ 793 mil são para Feijó; Tarauacá receberá R$ 2,1 milhões; Mâncio Lima terá disponível R$ 965 mil; R$ 550 mil são para Rodrigues Alves; e Rio Branco contará com R$ 3,2 milhões. O governo do Acre também foi beneficiado com o montante de R$ 1,4 milhão.