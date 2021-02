Longo vê algo de errado na vacinação em Rio Branco: “não consigo entender”   

O deputado Pedro Longo disse nesta quarta-feira (24) que está otimista com a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Estado do Acre. “Que não seja só para tirar fotos”, disse o deputado acreano, ´que também pede união de forças em favor do enfrentamento dos grandes problemas –em especial a vacinação de todo o povo.

“Precisamos desesperadamente da vacina”, disse, fazendo referência a Israel que fez três lock downs antes de vacinar 60% da população para então começar a reabertura econômica.

Ele vê com bons olhos a decisão do STF autorizando a compra de vacinas por Estados e municípios. No Acre, já há autorização legal para isso. Outra boa notícia é a liberação pela Anvisa da vacina da Pfizer.

Longo diz ser muito pouco o quantitativo de vacina trazido ao Acre pela comitiva presidencial. “As poucas doses que recebemos não estão sendo aplicadas”, disse, sem entender a dificuldade que ocorre na campanha de Rio Branco.

O deputado diz que cada pessoa vacinada é uma barreira contra o vírus e que há algo errado na vacinação realizada pela saúde de Rio Branco por causa da lentidão.