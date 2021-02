Há uma mensagem escondida no paraquedas do Perseverance

Em 18 de fevereiro, o rover Perseverance pousou na cratera Jezero, em Marte, levando consigo o helicóptero Ingenuity. Aqueles que acompanharam a transmissão ao vivo da NASA, ou mesmo os que viram algumas imagens mais tarde, já devem saber que a descida do módulo de pouso foi suavizada por um paraquedas de 21,5 metros de diâmetro. O que ninguém ainda sabia até pouco tempo é que o paraquedas tinha uma mensagem codificada.

Foi apenas nesta semana que Allan Chen, líder da equipe de reentrada, descida e pouso do Perseverance, disse em uma conferência de imprensa que havia algo escondido para ser decifrado. “Além de possibilitar ciência incrível, esperamos que os esforços de nossa equipe de engenharia possam inspirar os outros”, disse ele. “Por isso, às vezes deixamos mensagens em nosso trabalho para que outros as encontrem”. Chen completou o discurso convidando todos a mostrarem que são capazes de encontrar e decifrar o código.

Não demorou muito, na verdade. Como há muitos programadores e experts em códigos em geral sempre atentos ao que é disseminado através da internet, levou poucas horas até que alguém descobrisse que as cores vermelho e branco no paraquedas esconde a frase “Dare Mighty Things”, ou “Ouse Coisas Poderosas”, no bom português.

Essas palavras são o lema da equipe do Perseverance, inspirado em um discurso do ex-presidente americano Theodore Roosevelt, de 1899, no qual ele diz: “muito melhor é ousar coisas poderosas, para obter triunfos gloriosos, mesmo que derrotados pelo fracasso, do que se colocar entre aqueles pobres espíritos que não desfrutam muito nem sofrem muito, porque vivem no crepúsculo cinzento que não conhece vitória nem derrota”. O lema também está estampado nas paredes do Controle da Missão, no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL), no sul da Califórnia.

Para descobrir a mensagem, usuários do Reddit e de outras redes sociais, como o Twitter, usaram o padrão vermelho e branco no paraquedas como caracteres binários, representando o 1 e o 0, respectivamente. Cada um dos anéis concêntricos no desenho do paraquedas representa uma das palavras do lema.

Mas essa não foi a única mensagem que o Perseverance levou para Marte. Alguns “caçadores de mistérios” na internet começaram a vasculhar as várias imagens do rover que a NASA compartilhou nos últimos dias, e alguém encontrou um pequeno e curioso desenho: uma espécie de “retrato de família” com os cinco rovers que a NASA já enviou a Marte, já incluindo o Perseverance e até mesmo o helicóptero Ingenuity.

(Imagem: Reprodução/NASA/JPL/Joey Roulette/The Verge)

Outra mensagem codificada da NASA foi encontrada pelos internautas antes mesmo do lançamento. Em 2020, a agência espacial publicou uma imagem do Perseverance, com destaque para uma placa de alumínio que continha um desenho gravado a laser. A ilustração representa a Terra e Marte unidos pela luz do Sol, mas os olhares treinados logo identificaram que se trata também das palavras “Explore As One”, escritas em código morse.

Chen comentou que os engenheiros do Perseverance podem ter colocado várias outras mensagens escondidas no rover. “As pessoas não resistem colocar um pequeno toque pessoal em seu trabalho”, disse ele. “Mas a grande maioria deles nunca será conhecida — nem mesmo por mim”. Será que alguém conseguirá decifrar outros segredos nas imagens que a NASA compartilha de seu novo rover em Marte? Lembrando que há outros detalhes, como uma homenagem à comunidade médica que, aqui na Terra, lotou e continua lutando para enfrentar a pandemia da COVID-19.

Fonte: The Verge, CanalTech e The Guardian