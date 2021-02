Rocha relembra acidente de avião durante sobrevoo na cidade de Sena

O vice-governador do Acre, Major Rocha, relembrou nesta terça-feira (23) o acidente de avião sofrido em Sena Madureira quando de uma grande alagação na cidade.

Ele, um oficial do Corpo de Bombeiros e políticos de Sena –Toinha Vieira, Zé Vieira e o então deputado federal Marcio Bittar – realizavam sobrevoo em um avião de pequeno porte sobre a cidade tomada pelas águas dos rios que banham a região quando a aeronave bateu na torre da Rádio Difusora Acreana, caiu no igarapé Cafezal e matou o piloto. Os demais sofreram ferimentos.

Veja o relato de Rocha sobre aquele trágico dia:

“Há exatos 24 anos, num período de cheia do Rio Yaco, semelhante ao que vivemos hoje, embarcávamos no voo PT-RAG (prefixo do avião). Era início de uma tarde de domingo e o objetivo era coletar umas imagens para enviar a Brasília e reforçar o pedido de decretação de estado de calamidade. Sena Madureira enfrentava a pior alagação da sua história. Depois de alguns minutos de sobrevoo, a aeronave colidiu com a torre de transmissão da Rádio Difusora Acreana e caiu nas aguas do Igarapé Cafezal.

Estávamos abordo, além do piloto Aguinaldo Nunes (Barbinha), a prefeita Toinha Vieira, o deputado federal Márcio Bittar, o deputado estadual Zé Vieira, o tenente Costa do CBMAC e o cabo F. Amorim da PMAC.

No momento do choque com a torre houve uma grande agitação dentro do avião que perdeu a parte superior da sua cabine ficando parcialmente “conversível”. Logo em seguida, num mergulho de aproximadamente 150 metros, um grande silêncio, estávamos nas aguas geladas do Cafezal.

Fomos resgatados, logo em seguida, por um grupo de pescadores que estavam nas proximidades. Lamentavelmente o piloto Barbinha, meu vizinho e amigo, não resistiu ao acidente e faleceu no local da queda. Eu, que tive apenas fermentos leves, e os demais integrantes do voo, tiveram lesões mais graves, fomos encaminhados para o Hospital João Câncio Fernandes e depois para Rio Branco”.