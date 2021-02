Petecão é o relator setorial para defesa nacional no Orçamento da União

Atingida por fortes chuvas, que estão provocando desabamentos, soterramentos, inundando rios, ruas e invadindo casas, a população do Acre passa por um momento de muita dificuldade. O alerta é do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), segundo quem 130 mil moradores foram afetados e centenas de famílias levadas para abrigos improvisados.

De acordo com ele, “o Estado todo está vivendo um momento de muita dificuldade. Precisamos restabelecer todos os equipamentos, serviços essenciais na área de saúde, na área de infraestrutura e na área do desenvolvimento social, além das necessidades particulares de cada cidadão, daquelas pessoas atingidas”. Ele pede providências urgentes do governo federal para socorrer a população desalojada. A equipe econômica promete a liberação de R$ 450 milhões para ajudar as vítimas de enchentes em todo o país.

O senador do PSD do Acre tem ainda outra missão importante. Ele será responsável por elaborar o relatório do Orçamento da União que abrange o Ministério da Defesa, Aeronáutica, Exército e Marinha.

Segundo Petecão, o relatório prevê investimentos que deverão movimentar mais de R$ 65 bilhões entre as respectivas áreas neste ano. A peça contemplará inúmeros projetos, tendo destaque o que prevê a implementação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – Sisfron. Este projeto incrementará a capacidade de monitorar as áreas de fronteira, aumentando a segurança e coibindo delitos transfronteiriços e ambientais, beneficiando principalmente a Região Amazônica e também a área denominada Amazônia Azul.

Com 7,4 mil quilômetros de costa, o Brasil tem, sob sua jurisdição, 3,5 milhões de quilômetros quadrados de espaço marítimo. Área que apenas o Brasil pode explorar economicamente e que, por conta das riquezas naturais e minerais abundantes, é chamada de Amazônia Azul, numa comparação à importância da floresta amazônica para o país.

O relatório contemplará ainda, adequação da infraestrutura de 37 Pelotões Especiais de Fronteira da Região do Calha Norte, aquisição de helicópteros para emprego das Forças Armadas e desenvolvimento de tecnologia de interesse da Defesa Nacional, entre outros. “Trata-se de uma área importante para a Amazônia e essencial para o Brasil e todo o mundo”.

As ações da Defesa englobam projetos no Calha Norte e Exército (ambos responsáveis pela realização de obras estruturantes) e setores fundamentais para o desenvolvimento de tecnologia, comunicação e engenharia nacional. Para o Senador, “estamos com a oportunidade de garantir um tratamento diferenciado para a nossa Amazônia, o meu estado e todo o Brasil”, concluiu.