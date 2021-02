Exército destaca ação de atendimento às famílias alagadas no Vale do Juruá

Exército Brasileiro, por meio do Comando de Fronteira Juruá / 61º Batalhão de Infantaria de Selva (C Fron Juruá / 61º BIS), participa de operação para apoio às vítimas da enchente do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. Realizada em coordenação com entidades que integram o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, a ação foi desencadeada após a prefeitura decretar estado de emergência no município no último dia 16. Foram atingidas pela enchente 30 mil pessoas, cerca de um terço da população de Cruzeiro do Sul.

O Batalhão tem disponibilizado à população militares especializados em carpintaria e bombeiro hidráulico para auxiliar na construção de melhorias nos abrigos; viaturas com capacidade de 5 toneladas e embarcações fluviais para transporte de pessoal e também material destinado às famílias atingidas pela água e aos desabrigados alojados nos abrigos temporários na cidade.

No dia 20 de fevereiro, em decorrência das chuvas, o Rio Juruá registrou nova marca história no nível de suas águas: o patamar de 14,33 metros, superior aos 14,24 metros da última grande cheia de 2017. (EB)