Edvaldo pede atenção ao Acre, com auxílio financeiro e coordenação contra desastres

O deputado Edvaldo Magalhães fez nesta terça-feira (23) uma observação acerca da pauta que deve mobilizar a Aleac nestes tempos, citando alagação, Covid-19, dengue e crise migratória.

“O momento existe posicionamento político de nós. As respostas que as administrações municipais estão dando são muito diferenciadas. Há despreparo e desleixo em alguns e deixa pra lá em outros e muito compromisso em outros”, disse, afirmando que as ações precisam ser coordenadas.

Ele destacou o trabalho da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, onde há 30 escolas destacadas e nenhuma família saiu de casa sem ter sido testada contra a Covid-19. Garante-se alimentação adequada.

Para ele, a visita de Bolsonaro ao Acre tem de vir acompanhada de medidas práticas -uma delas é a garantia de vacinação em massa no Estado.

A segunda medida é estender as mãos, colocando dinheiro na mãos das pessoas. As pessoas perderam seus pertences e ter um auxílio emergencial diferenciado é necessário neste momento.