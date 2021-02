Uma extensa rede de solidariedade formou-se para ajudar as famílias atingidas pelas cheias dos rios no Acre.

Nesta terça-feira (23) mais duas instituições importantes anunciaram adesão à rede: o Sindicatos dos Mèdicos do Acre e Conselho Regional de Medicina entraram na campanha de apoio aos desabrigados, disponibilizando uma conta para doações em dinheiro e pontos de entrega para a captação de donativos.

É o momento do Brasil ajudar as pessoas afetadas pela cheia dos rios no Acre.