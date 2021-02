Os estados de Minas Gerais e do Acre sofrem com deslizamentos de terra e alagamentos de ruas causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) pedem providências urgentes do governo federal para socorrer a população desalojada. A equipe econômica promete a liberação de R$ 450 milhões para ajudar as vítimas de enchentes em todo o país.