Provas do Enem serão reaplicadas dias 23 e 24; veja outras informações

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 que farão as provas nos dias 23 e 24 de fevereiro já podem conferir os locais onde realizarão o exame. As informações estão no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante. Nessas datas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizará a reaplicação do Enem 2020, assim como a aplicação para pessoas privadas de liberdade, o Enem PPL, e para inscritos que não fizeram o exame, em função de decretos locais relacionados à pandemia de COVID-19.

Tinham direito de solicitar a reaplicação participantes que se sentiram prejudicados por incidentes logísticos e os que apresentaram sintomas de COVID-19 ou de outra doença infectocontagiosa prevista no edital, na véspera ou no dia do exame. Vale ressaltar que a reaplicação será feita em provas impressas para inscritos de ambos os formatos do Enem 2020 (impresso e digital), independentemente da versão em que o participante estava inscrito a princípio.

O Inep realizará, ainda, a aplicação para os participantes do Amazonas e dos municípios de Espigão D’Oeste e Rolim de Moura, ambos em Rondônia, que ainda não fizeram o exame devido à crise sanitária causada pelo Coronavírus. Além disso, participantes privados de liberdade e sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade farão o Enem PPL.

Cartão de confirmação – O cartão contém as datas e os horários do exame, assim como o número de inscrição de cada participante e a opção de língua estrangeira selecionada. O documento também registra a indicação de atendimento especializado e recursos de acessibilidade, bem como tratamento pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido aprovadas. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o inscrito leve o cartão nos dias de aplicação.

Acesso – Para acessar a Página do Participante, é necessário ter o login único para acesso aos serviços prestados pelo Governo Federal, que pode ser criado no endereço eletrônico acesso.gov.br. O cadastro no portal gov.br garante maior segurança e transparência nos acessos aos sistemas. O procedimento faz parte da unificação de todos os serviços digitais dos órgãos públicos, alinhado ao Plano de Transformação Digital do Governo Federal. Com isso, é necessário se cadastrar somente uma vez para ter acesso liberado a todos os serviços. O login e a senha únicos são necessários para acesso ao Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem 2020.

Enem – Realizado anualmente pelo Inep desde 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar ao final da educação básica. A estrutura do exame conta com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. O Inep aplicou o Enem 2020 nos dias 17 e 24 de janeiro (versão impressa) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro (versão digital).

