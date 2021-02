Perpétua quer auxílio emergencial para alagados no Acre     

A deputada Perpétua Almeida deve apresentar nesta segunda-feira (22) projeto que destina um auxílio emergencial extraordinário aos afetados pelas enchentes no Acre. De acordo com a Defesa Civil do estado, centenas de famílias foram atingidas pelas enchentes e milhares estão desabrigados.

Ao Congresso em Foco, a parlamentar relatou que várias regiões estão ilhadas e só podem ser acessadas por avião, que muitas vezes não conseguem circular pelo mau tempo. De acordo com ela, dos cerca de 800 mil habitantes do estado, em torno de 120 mil foram afetados pelas chuvas, muitos deles perderam tudo. “Em Tarauacá, uma das cidades que mais chove no Brasil, cerca de 80% da cidade está alagada”, conta.