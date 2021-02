No Acre, PRF restitui motocicleta roubada ao proprietário após ser encontrada em ramal

Na manhã desta segunda-feira, 22, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) devolveu ao seu proprietário uma motocicleta que foi encontrada no último sábado, 20, às margens do ramal Iquiri, no km 94 da BR-364.

Uma equipe da PRF foi deslocada ao local após receber uma denúncia anônima pelo telefone 191 de que havia uma motocicleta abandonada no ramal às margens da rodovia. O veículo foi encontrado e após consultas nos sistemas, foi constatado que o mesmo havia sido subtraído no dia 16 de fevereiro, feriado de carnaval.

O proprietário do veículo compareceu nesta segunda-feira na unidade opracional da Polícia Rodoviária Federal em Rio branco e, juntamente com uma equipe de policiais, foi até a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard para que fossem feitos os procedimentos legais de restituição do bem ao seu dono.

Foto: Equipe PRF

Núcleo de Comunicação Social