Fecomércio/AC entrega potes de sopas em comunidades atingidas pela enchente

Com o objetivo de minimizar os impactos causados pelas enchentes dos rios e igarapés em Rio Branco, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por meio do programa Mesa Brasil do Sesc, iniciou neste domingo, 21, a entrega de potes de sopas em comunidades em situação de vulnerabilidade social. A ação é realizada em parceria com o Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas Públicas para Mulheres (SEASDHM).

Segundo informações repassadas pela coordenadora do Programa Mesa Brasil no Acre, Marizete Melo, serão distribuídos diariamente 800 potes de sopas. “Estamos aqui nos bairros com esta ação que busca diminuir um pouco a dor de quem foi atingido com essa situação de calamidade que nosso Estado passa, sem falar a pandemia. Estamos agora atendendo as pessoas que estão alagadas, em bairros atingidos, e que perderam praticamente tudo”, disse.

O diretor de gestão da SEASDHM, André Crespo, avaliou como positiva a parceria. “Esta é uma agenda extremamente positiva, já que conseguimos, com a parceria com a Fecomércio, alcançar os mais necessitados diante de tantas crises que o estado vem passando. Nosso desejo é estreitar ainda mais os laços, com nosso suporte logístico, e com o suporte do Sesc, com o Mesa Brasil”.

Robson Thiago foi um dos que receberam as sopas. Morador do Beco do Batata, em Rio Branco, e enfatizou a importância da ação. “É muito importante que nós tenhamos esse apoio, principalmente num momento tão difícil como este. Agradeço muito”, finalizou.

Em Cruzeiro do Sul, a distribuição de sopa se inicia na quarta-feira, 24; serão entregues aos mais necessitados 300 potes diários.