Governo avisa quais regiões  podem vender gado ao Acre       

O governo do Estado está divulgando as regiões que podem vender gado bovino para o Acre.

Elas estão localizadas nos blocos livres de aftosa sem vacinação.

São elas: os Estados de Rondônia, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além das regiões Sul do Amazonas e Noroeste do Mato Grosso (Rondolândia e parte dos municipios de Aripuanã, Colniza, Comodoro e Juína).

Em 2020 o Acre celebrou uma conquista emblemática para a pecuária do estado. Por meio de instrução normativa assinada pela representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, o Acre foi oficialmente reconhecido, a partir de 1º de setembro daquele ano, como zona livre de febre aftosa sem vacinação.