Chuva deixa equipes do Enem ilhadas no interior do Acre. Veja vídeo

As fortes chuvas que atingem o estado do Acre e já prejudicaram mais de 13 mil pessoas na capital deixaram na tarde deste sábado (20) uma equipe do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável por aplicar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), ilhada na BR 364, no interior do estado, entre as cidades de Sena Madureira e Manoel Urbano. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do Inep.

Nas imagens, feitas por um dos funcionários responsáveis pela distribuição da prova, é possível ver o resgate. O funcionário mostra uma escavadeira, conduzida por um policial militar e um soldado do Exército Brasileiro, voltando através da estrada alagada. No vídeo, ele também mostra a caçamba da escavadeira vazia, onde foram transportados os malotes das provas.

Outra imagem mostra o funcionário junto da caçamba antes do resgate, com o compartimento cheio dos malotes das provas. Estes exames serão aplicados no dia 23 e 24 de fevereiro, na fase de reaplicação das provas do Enem.

Tiveram acesso ao pedido de reaplicação os candidatos que tiveram diagnóstico de covid-19 ou que foram prejudicados por problemas logísticos, nas primeiras aplicações da prova, entre 17 e 24 de janeiro (prova impressa), e de 31 de janeiro e 7 de fevereiro (prova digital).

A reaplicação está prevista em edital e ocorre em todas as edições do Enem. Nesta edição, entretanto, em razão da pandemia de covid-19, os índices de abstenções foram recordes. Mais da metade dos inscritos no Enem impresso e aproximadamente 70% do Enem digital faltaram às provas.

