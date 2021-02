Bolsonaro confirma vinda ao Acre na quarta-feira (24) para acompanhar situação dos alagados

Do

Em uma transmissão nas redes sociais feita pelo Senador Márcio Bittar, o Presidente da República Jair Bolsonaro anunciou que vem ao Acre na próxima quarta-feira, 24, verificar de perto a situação enfrentada pelos acreanos com as cheias dos rios.

Jair Bolsonaro estava, além de Bittar, acompanhado do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos. “Estamos agindo e na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos no Acre”, disse Bolsonaro.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, as enchentes afetam aproximadamente 130 mil pessoas.

O governador Gladson Cameli decretou situação de emergência no estado por conta das cheias, da crise migratória em Assis Brasil, a pandemia da Covid-19 e o surto de dengue em vários municípios.

