Acreanas pouco usam aplicativos para monitorar período fértil, mostra estudo     

Para conseguir reconhecer os sintomas da ovulação, a mulher precisa saber acompanhar o seu ciclo, pois o período fértil é o momento ideal para conseguir engravidar.

Ele normalmente ocorre em média 14 dias antes da menstruação e dura em torno de 6 a 7 dias. Porém, nem todas as mulheres têm ciclos regulares, com 28, 30 ou 31 dias. E por isso, uma calculadora do período fértil pode ajudar, dando uma previsão de quando o período fértil poderá acontecer.

Tendo isso em vista, um estudo do portal Trocando Fraldas constatou que 53% das participantes usam um aplicativo, a calculadora do período fértil, para acompanhar o seu ciclo menstrual. Já entre as tentantes, 60% optam por usar um aplicativo de acompanhamento.

E o mais importante, 70% das entrevistadas lembram o dia da última menstruação, informação que deve constar na calculadora. Além disso, 80% sentem quando a menstruação está para descer.

O Distrito Federal é o estado em que mais mulheres usam aplicativos para acompanhar seus ciclos, com 69% das entrevistadas. As acreanas ocupam a 13a posição nesse ranking.

No Rio de Janeiro, e em São Paulo, 60% e 57% respectivamente, optam pelo uso dos aplicativos de acompanhamento do ciclo.

Os estados com os menores percentuais de uso dos aplicativos são Tocantins e Amapá, com 37% e 29% respectivamente.