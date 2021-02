Vacinômetro: Acre já tem 17.390 vacinados contra Covid-19 mas ritmo da campanha diminui     

Já foram aplicadas 17.390 da vacina contra a Covid-19 no Estado do Acre, sendo que 1.544 pessoas já receberam a 2a dose do imunizante, segundo o boletim atualizado nesta sexta-feira (19).

Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde e mostram que o ritmo da vacinação está diminuindo: na última semana foram imunizadas 1.705 pessoas, 40% menos que o período anterior.

Pelo menos 11.041 trabalhadores da Saúde estão vacinados. 4.692 indígenas já foram imunizados em suas aldeias. Esses são os grupos mais vacinados até agora.

Por fabricante, foram usadas 13.948 doses da vacina de Sinovac/Butantan e 3.442 doses de Aztrazêneca/Fiocruz.