Passageiro de táxi levava droga de Rodrigues Alves para Mâncio Lima mas foi descoberto pela PM

A Polícia Militar, através do 6° BPM, no início da noite desta sexta-feira (19/2), realizava policiamento ostensivo na rotatória de Rodrigues Alves e ao abordar um veículo conduzido por motorista de aplicativo, este informou que transportava 4 passageiros com destino a Mâncio Lima.

Os policiais perceberam que o passageiro ao lado do motorista demonstrava bastante nervosismo e que tentou esconder uma bolsa, jogando-a para a parte traseira do veículo, onde estavam mais 3 passageiras.

A guarnição realizou buscas no veículo e em seus ocupantes e, dentro da referida bolsa, foi encontrado 0.531 kg de substância entorpecente, aparentando ser maconha. Após informar que a substância estava em sua posse, o passageiro foi preso em flagrante. O motorista de aplicativo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as 3 passageiras, para prestar esclarecimentos sobre o fato.