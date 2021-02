Into do Acre é referência em salvar vidas e tem estrutura para situações difíceis

Por

Agência de Notícias do Acre

Com a mudança do local de referência para pacientes com suspeita de Covid-19, o Governo do Estado tratou de garantir o suporte para que as instalações do Instituto de Traumatologia o Ortopedia do Acre (Into-Ac) e do hospital de campanha pudessem atender da melhor forma possível seus pacientes.

A estrutura física montada, com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), permite que em casos de intercorrências como queda de energia no Estado, o hospital possa garantir a assistência aos pacientes, em especial aos que se encontram nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).

“O Into-Ac possui dois geradores, usinas de oxigênio e também os backups de oxigênio que são acionados automaticamente, e recebem apenas ajustes de pressão, passando a atender a rede da unidade em casos de intercorrência”, explica o secretário de Saúde Alysson Bestene.

Outro fator importante acrescentado pelo gestor, é que os leitos de UTI possuem nobreaks com duração de até três horas para manter todos os equipamentos em pleno funcionamento.

Os demais pacientes que não estão em UTI e que precisam de apoio para oxigenação também receberam o auxilio necessário das equipes do Into-Ac sendo prestada toda a assistência necessária, com o compromisso maior que é o de salvar vidas.

“Os pacientes que estão em UTI, que por ventura necessitem de oxigenação, antes de serem colocados em ventiladores ou por outros motivos serão, a critério médico, ambuzados [Reanimador Manual] até estabelecer o padrão de oxigenação desejada. Em situações como esta, temos equipes sempre a postos para prestar toda a assistência necessária”, explica, Lorena Seguel, gerente-geral do Into-Acre.