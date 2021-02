Defesa lembra que alistamento obrigatório vai até 30 junho     

Os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2021 devem realizar o Alistamento Militar Obrigatório até 30 de junho. A inscrição é feita no site www.alistamento.eb.mil.br. Ao acessar a página, é necessário informar o número do CPF para validação dos dados pessoais.

Após realizar a inscrição, o candidato pode acompanhar, no mesmo site, o dia, o horário e o local para comparecer na Comissão de Seleção.

Quem não tiver facilidade de acesso à internet, pode procurar a Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima portando certidão de nascimento e comprovante de residência. Caso tenha feito o alistamento na JSM, ele deve verificar atrás do documento as informações necessárias para próxima apresentação.

A primeira seleção ocorre entre os meses de fevereiro e novembro deste ano. Aquele que não for selecionado nessa fase recebe o Certificado de Dispensa de Incorporação.

Na próxima etapa, realizada em 2022, é feita uma seleção complementar, as Forças Armadas avaliam os jovens considerados aptos a fazer parte dos quadros da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica.

A última etapa do processo de recrutamento é a incorporação, ato de inclusão do jovem em uma organização militar das Forças Armadas. Os primeiros dias desse período destinam-se a familiarizar o jovem com a rotina e as práticas comuns ao ambiente militar. Nesse período, o recruta inicia a prática de atividades físicas, adquire noções de hierarquia, disciplina e civismo.

Neste ano, a expectativa do Ministério da Defesa é receber cerca de 1,4 milhão de inscrições. Em 2020, aproximadamente 1,2 milhão de jovens alistaram-se. Desses, aproximadamente 70 mil foram incorporados em organizações militares da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. (EBC)