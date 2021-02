Rios vazam mas prefeitura de Marechal Thaumaturgo pede atenção total com chuvas

As intensas chuvas que caíram sobre toda a extensão territorial do município de Marechal Thaumaturgo nos últimos dias, elevou o nível do rio Juruá juntamente com todos seus afluentes, que ao meio dia de quarta-feira (17/02), ultrapassou cota de transbordamento que é de 11,90, chegando a mais de 12,00 metros.

O poder público municipal já tem um plano de contingência para amparar com todo apoio as famílias desabrigadas. O monitoramento que ocorre na sede assim como também em comunidades rurais mais próximas ao perímetro urbano.

No final da tarde ontem, quinta-feira, 18/02, o manancial já apresentava significativos sinais de vazantes, aonde o nível estava em 11,35. Vazante que continua, aonde as 6h00min da manhã dessa sexta-feira, (19/02) o nível era de 11,02 metros – cerca de 88 cm abaixa da cota de trasbordamento. Situação que continua de alerta, pois as chuvas têm sido diárias, e a previsão de mais chuvas ao longo de toda a semana em toda a região do Vale do Juruá.