Pré-Enem MedAprova da Ufac está com inscrições abertas até 5 de março

Alunos do curso de Medicina da Ufac promovem o pré-vestibular MedAprova-2021. As inscrições estão abertas até 5 de março, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 10. O público-alvo são estudantes que se preparam para o Enem. Estão disponíveis 50 vagas, sendo 25 para alunos que estão no último ano do ensino médio, 15 para egressos e dez para ampla concorrência.

O processo seletivo é composto por prova objetiva de múltipla escolha, realizada em 7 de março; a lista de candidatos aptos a prosseguir na seleção será divulgada em 8 de março. A seguir ocorre a etapa das entrevistas individuais, em 9 e 13 de março. A convocação para matrícula, que consiste na aprovação dos candidatos, ocorre em 15 de março. A atividade inaugural do projeto será em 22 de março e marca o início do calendário letivo do cursinho.

O MedAprova é um projeto de extensão cujo objetivo é auxiliar no processo de democratização do ensino superior para acreanos, em especial com o acesso à Ufac. Nesta edição, a seleção e as aulas ocorrem no sistema remoto, pela internet.