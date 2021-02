OAB terá novas delegacias em Sena Madureira, Feijó e Tarauacá    

A Ordem dos Advogados do Brasil anunciou a implantação de delegacias da OAB em Sena Madureira, Feijó e Tarauacá, como forma de aproximar a gestão da advocacia do interior.

As delegacias são representações locais da Seccional do Estado que são instaladas em localidades com quantidades pequenas de advogados, diferente das subseções.

Atualmente a OAB conta com a Delegacia do Alto Acre, na cidade de Epitaciolândia, que também representa os municípios de Brasiléia, Assis Brasil e Xapuri, bem como a Subseção Vale do Juruá, sediada em Cruzeiro do Sul.

O secretário-geral da Ordem acreana, André Marques, ressaltou a importância da ação. “A criação das Delegacias da Ordem nos municípios de Feijó, Sena Madureira e Tarauacá reafirma o comprometimento da gestão em aproximar a instituição da advocacia interiorana, proporcionando aos advogados acesso a todas as ações da Ordem”, disse.

“A criação da nova delegacia, além de aproximar os colegas dos municípios integrantes, trará mais acessibilidade aos advogados. Isso reforça a importância e o papel do advogado na defesa dos jurisdicionados e garante melhor diálogo perante as instituições e órgãos públicos, em busca da proteção e defesa das prerrogativas”, completou Denver Vasconcelos, advogado residente em Sena Madureira.