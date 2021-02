Farsantes virtuais usam nome do Sicoob para aplicar golpes no Estado do Acre

Sicoob AC

A Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre (Sicoob) alerta à população de todo estado sobre a aplicação de golpes utilizando o nome da instituição. Criminosos estão se passando por funcionários da entidade e oferecendo a venda direta de moto, carro e casa com a utilização indevida do CNPJ e de outras informações públicas. O caso já foi relatado por diversas pessoas que foram abordadas pelos farsantes por meio de aplicativos de mensagens e nas redes sociais.

Nos áudios e mensagens enviados para as potenciais vítimas, os criminosos afirmam que os veículos estão prontos para a retirada na sede do Sicoob Acre, localizada no Centro de Rio Branco. Com fotos falsas, eles mostram motocicletas, carros e casas com a cobrança de uma entrada inicial. Além disso, a narrativa repassada é de que o suposto serviço é uma nova modalidade de atendimento da cooperativa única e exclusivamente virtual, informação que não é real.

Gerente de negócios da Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre, Silvana Lira, afirma que a entidade não faz qualquer leilão ou venda de veículos de forma virtual e, também, não solicita pagamento adiantado. A instituição já contatou as autoridades competentes para solicitar uma investigação sobre o caso e a punição devida das pessoas que estão tentando lesar os acreanos e utilizam a marca de forma indevida com a intenção de concluir a prática criminosa.

“Orientamos que as pessoas se atentem aos furos nessas histórias repassadas. Além de não trabalharmos com grupos de vendas virtuais, informação falsa dada pelos criminosos, também não pedimos dinheiro como adiantamento. As vítimas desse golpe devem comunicar imediatamente à polícia e registrar um Boletim de Ocorrência. Não sabemos se é um grupo ou uma pessoa somente, mas acreditamos ser mais de uma pessoa”, explica a gerente da cooperativa.

Ela ressalta ainda que toda a cartela de serviços do Sicoob Acre pode ser acessada no endereço eletrônico (www.sicoobacre.com.br) e redes sociais da instituição. “Todos os nossos serviços, produtos e novidades são informados única e exclusivamente nos nossos pontos de atendimento, site e redes sociais oficiais. Qualquer informação que não venha por esses meios deve ser ignorada ou comunicada às autoridades. Não podemos aceitar que o nome da nossa cooperativa seja utilizado de forma ilegal e imoral para se aproveite imoral”, afirma.