Droga enviada do Acre a João Pessoa em 2019/2020 é incinerada pela Justiça da Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba incinerou, na manhã desta sexta-feira (19), com autorização da Justiça, 2,5 toneladas de drogas, entre maconha, crack, cocaína e drogas sintéticas, apreendidas no segundo semestre de 2019 e no ano de 2020 em ações comandadas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) de João Pessoa. A droga está avaliada em mais de R$ 10 milhões.

Por questões de segurança, a Polícia Civil não divulgou o local em que ocorreu a incineração. Segundo o delegado Bruno Victor, da DRE-JP, esse é o resultado de um trabalho sério de investigação realizado pelas equipes da DRE e outros órgãos que trabalham de forma integrada com a Polícia Civil.

“Estamos colhendo os frutos de parcerias com empresas como os Correios e Telégrafos e a própria Polícia Militar, que nos dá um apoio nas operações. Também contamos com o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da Delegacia Geral de Polícia Civil, no combate ao tráfico de drogas na Paraíba”, disse o delegado Bruno Victor.

Desde o segundo semestre do ano passado, tem sido cada vez mais frequente as equipes da DRE flagarem pessoas recebendo encomendas com drogas pelos Correios em João Pessoa. O fato também se repetiu em uma das ocasiões na cidade de Campina Grande.

Algumas dessas prisões aconteceram em dezembro de 2020, quando a Polícia Civil, por meio da DRE-JP, deflagrou a operação “Conexão Acre”, com apoio da Polícia Civil do Estado do Acre e da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT). Na ocasião foram apreendidos 24 quilos de entorpecentes, entre maconha e cocaína, que estavam sendo recebidos pelos Correios e seriam distribuídos em João Pessoa.

As investigações apontaram que os suspeitos presos iriam ganhar R$ 1 mil para fornecer os próprios endereços, receber as drogas e, depois, entregar aos demais integrantes do grupo criminoso para a distribuição.

Em outra ocasião cinco pessoas foram presas e cerca de 30 quilos de drogas, entre cocaína pura e crack, que abasteceriam João Pessoa e Campina Grande por meio de remessa pelos Correios, foram retirados de circulação após três dias consecutivos e apreensões realizadas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) de João Pessoa com apoio da DRE de Campina Grande.

A droga apreendia foi avaliada em mais de R$ 3 milhões e era enviada do Acre pelos Correios para Estados do Nordeste como Paraíba e Pernambuco.

Para o superintendente da 1ª Superintendência de Polícia Civil da Paraíba, delegado Luciano Soares, a ação desta sexta-feira representa mais uma vitória da sociedade através das forças de segurança da Paraíba.

“É o resultado de um trabalho de aproximadamente um ano e meio no combate ao tráfico de drogas, em que diversas pessoas foram presas, armas de fogo foram apreendidas e mais de 2,5 toneladas de drogas que acabam de ser incineradas para o bem da sociedade”, concluiu.