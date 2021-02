Defesa Civil de Porto Velho inspeciona BR 364 e não encontra problemas: “tranquilo”

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Porto Velho realizou recentemente inspeção à BR 364 desde a capital rondoniense até Vista Alegre do Abunã e não constatou possibilidade de problemas no tráfego em eventual cheia do Rio Madeira.

Ao contrário da Defesa Civil Nacional, a coordenadoria de Porto Velho vê a situação tranquila no momento. O coordenador da DCPV, Edmilson Machado, a rodovia teve o leito alteado em pontos passíveis de alagamento e não há sinais de problemas.

O Governo do Acre está alerta quanto à possível transbordamento do Rio Madeira, o que pode encobrir de água a BR 364, isolando o Estado do resto do País pela via rodoviária.

“Está tudo tranquilo”, confirmou Machado ao acreagora. O Rio Madeira mediu 15,40 metros às 9 horas desta sexta-feira (19) e, segundo Machado, só devem ocorrer transtornos se o nível ultrapassar 18 metros.

Ou seja: não há sinais de que o Estado do Acre possa sofrer um isolamento conforme ocorreu em 2015.