Missão Perseverance pousa hoje (18/2) em Marte; saiba como será e onde assistir

VEJA COMO SERÁ O POUSO DO PERSEVERANCE EM MARTE

Depois de sete meses de viagem, o rover Perseverance da Nasa tentará pousar em Marte nesta quinta-feira, dia 18/2, em uma manobra perigosa que marcará o início de uma busca de vários anos para encontrar vestígios de vida antiga. A missão Mars 2020, que foi lançada da Flórida no final de julho, carrega o maior e mais avançado veículo já enviado ao planeta vermelho, o Perseverance.

O pouso serà às 15h55 pelo horário de Rio Branco.

Construído no lendário Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da Nasa, ele pesa uma tonelada, está equipado com um braço robótico com mais de dois metros de comprimento, 19 câmeras e, pela primeira vez, dois microfones. O pouso poderá ser assistido ao vivo no site da Nasa.

Se chegar intacto, será o quinto rover a fazer a viagem desde 1997. Até agora todos eram americanos e um deles, o Curiosity, ainda está em operação. Mas na semana passada a China colocou na órbita de Marte a sonda “Tianwen-1”, que contém um robô controlado remotamente que deve tentar pousar entre maio e junho.