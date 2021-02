Ministério da Justiça autoriza Força Nacional a atuar em bloqueio de entrada de estrangeiros no Acre     

O Ministério da Justiça publicou nesta quinta-feria (18) portaria que dispõe sobre o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Estado do Acre.

A Força Nacional, segundo a portaria, apoiará as agências de segurança pública estaduais “nas atividades de bloqueio excepcional e temporário de entrada no País de estrangeiros, em caráter episódico e planejado, por 60 dias, a contar de hoje, 18 de fevereiro de 2021 até 18 de abril de 2021”.

Com isso, o efetivo deverá atuar em Assis Brasil, centro de uma crise migratória com a chegada em massa de estrangeiros que querem deixar o País através do Acre.

A operação terá o apoio logístico do governo do Acre que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública.

A portaria não diz o efetivo que será enviado ao Acre mas informa que o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública.