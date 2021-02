Mais um peruano é detido pela PF no Acre suspeito de evasão de divisas

Na quarta feira (17/2), Polícia Federal e GEFRON durante fiscalização de rotina, realizaram flagrante de homem que seguia em direção a Iñapari, cidade peruana que faz divisa com Assis Brasil.

Vindo de São Paulo com destino à cidade no Peru, o homem no momento da abordagem carregava consigo guardado entre seus pertencem pessoais cerca de U$ 15 mil, R$ 222 e S$ 140.

O homem de nacionalidade peruana foi conduzido a Polícia Federal em Epitaciolândia para lavratura do flagrante delito pelo crime de evasão e divisas.

É o 2o caso com mesmas características nesta semana.