Justiça do Trabalho no Acre e Rondônia ganha destaque nacional

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO/AC) novamente é destaque nacional, segundo revelou o Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho (IGest). No balanço final do ano passado, 29 das 32 das Varas do Trabalho instaladas em Rondônia e Acre (90,63%) figuraram no 1º quartil do ranking das unidades que tiveram os melhores resultados no país.

Desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT), o IGest é composto por mesoindicadores que avaliam o acervo, celeridade, produtividade, taxa de congestionamento e força de trabalho de cada unidade.

O excelente desempenho foi destacado no último dia 05 pela presidente do Regional, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, durante reunião telepresencial com os magistrados e servidores que atuam no 1º Grau de jurisdição: “Confio que iremos manter o cuidado e atenção com o jurisdicionado trabalhista, que tanto necessita de nossos trabalhos. (…) O distanciamento físico não teve o poder de abalar nossa produtividade”, ressaltou Cesarineide.

Na oportunidade, a presidente felicitou todos que atuam na primeira instância pelo mérito dos resultados, bem como os desembargadores Osmar J. Barneze e Shikou Sadahiro, presidente e vice-presidente, respectivamente, na gestão passada. “Nosso sucesso dependeu da atuação de cada um dos senhores, e cumpriram, com maestria, vosso mister, razão pela qual rendo minhas mais sinceras homenagens”, registrou.

Para continuar auxiliando as unidades de 1º grau, a desembargadora detalhou na reunião uma atualização do Projeto Conte Conosco 2.0, implantado pela gestão anterior para atuar de forma preventiva e pedagógica. O projeto visa monitorar e avaliar os indicadores de desempenho das Varas do Trabalho para que as eventuais dificuldades possam ser prontamente detectadas pelos gestores e sanadas em conjunto.

Logo em seguida, o atual vice-presidente, desembargador Osmar J. Barneze, aproveitou para agradecer o apoio recebido em sua gestão, principalmente durante as correições. “A forma da correição que realizamos deu resultado favorável como está estampado nos indicadores. Uma inovação que fizemos foi pegar a equipe da Sacle, que foi uma grande sacada que o Tribunal teve ao criar essa Secretaria e introduzi-la no ato correicional, que já nos apontava quais as inconsistências dessa ou daquela Vara”, explicou.

Vice-presidente no biênio 2019/2020, o desembargador Shikou Sadahiro acentuou que o momento vivido pelo Poder Judiciário ainda é de prestar a máxima jurisdição com o menor risco possível. “Tenho a certeza absoluta que o esforço de cada um para melhorar a prestação jurisdicional é motivado pelo compromisso de bem servir a sociedade. Agradeço e parabenizo todos que contribuíram para os excelentes resultados alcançados no IGest, desejando que possamos evoluir e atender cada vez mais com eficiência e eficácia os cidadãos dos estados do Acre e de Rondônia”, declarou.

A reunião serviu também para apresentar aos magistrados e servidores a juíza Auxiliar da Corregedoria e da Execução, Soneane Raquel Dias Loura, a vice-diretora da Escola Judicial, juíza Fernanda Antunes Marques Junqueira, e demais gestores que integram a nova Administração do Regional.

Projeto Conte Conosco

Na oportunidade, a chefe da Seção de Estatística da Secretaria de Gestão Estratégica, Alessandra Felizardo, detalhou um pouco mais sobre o Projeto Conte Conosco, cuja iniciativa colaborou diretamente para a melhoria no desempenho das Varas do Trabalho e consequentemente no ranking do IGest.

Implantado em 2019, o trabalho consiste na análise das metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), IGest nacional e Igest14 da unidade a ser atendida, com a realização de reuniões para elevar o desempenho e, nessas ocasiões, são apresentados diagnósticos e sugestões de ações para implemento pela Vara, bem como outras possibilidades de melhorias para a unidade, finalizando com um plano de ação após a primeira reunião.

Na versão 2.0 do Projeto, a ser executado no biênio 2020/2021, a atuação será conjuntamente com a Sacle, bem ainda contará com o apoio de outras unidades. Acrescentou-se no exame dos diagnósticos a avaliação da Vara por intermédio do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e a realização de monitoramentos periódicos por determinado período. O planejamento é atender até duas unidades por mês e adotar um plano de ação no formato 5W2H.

