O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que as fortes chuvas que atingem o estado do Acre elevaram o volume de água dos rios Iaco e Caeté, provocando a interrupção do tráfego na BR-364, na altura do km 280, nas proximidades do município de Sena Madureira.

As equipes do DNIT já estão no local e trabalham para liberar o trânsito o quanto antes.

Até a tarde desta quinta-feira (18) o trânsito seguia comprometido na região, segundo a Polícia Rodoviária Federal.