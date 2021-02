Bombeiros 𝟓º Batalhão encontram corpo de indigena desaparecido no Rio Acre

Na última terça-feira, 16, os bombeiros do 5º BEPCIF em Epitaciolândia do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre (CBMAC) encontraram o corpo de um indígena que tinha desaparecido nas águas do rio Acre no domingo, 14.

Para reforçar a procura pelo desaparecido e acionada pela Polícia Civil de Assis Brasil, foi montada uma equipe com quatro bombeiros militares que viajaram pelo período noturno do dia 15 com os equipamentos de busca até o município.

Assim que amanheceu, na terça-feira, os bombeiros iniciaram a procura e, após duas horas de varredura, encontraram. A Polícia Civil encaminhou o corpo até Rio Branco.

De acordo com os familiares, o indígena de 21 anos estava sob efeito de álcool e acabou pulando de um barranco. Já com relação ao nível do rio Acre, os militares que estavam envolvidos na busca contaram que durante a noite de segunda para terça-feira, o rio chegou a subir cerca de cinco metros no local onde estavam.