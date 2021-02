Em Feijó a cheia do Rio Envira continua causando transtorno. Há 340 famílias atingidas pelas águas, sendo 48 delas desabrigadas e assistidas pela Defesa Civil do município.

Há um problema sério que demandará, segundo o Governo do Estado, uma ação do Depasa. A maioria das comunidades rurais estão com dificuldade de água potável.

O Governo do Estado destinou vários produtos alimentares e de limpeza, entre eles 100 cestas básicas para os que mais precisam.