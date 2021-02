Motorista de aplicativo é vítima de roubou, mas PM age rápido e apreende infratores

Policiais militares do 1° Batalhão apreenderam dois adolescentes e prenderam uma mulher, todos suspeitos de praticarem um roubou contra um motorista de aplicativo. A ação policial ocorreu na tarde desta terça-feira, 16, na rua Minas Gerais, bairro Preventório.

De acordo com a vítima, o trio iniciou a corrida na região do Calafate e logo anunciou o roubo. Eles passaram pela baixada da Sobral e quando entraram na rua Minas Gerais, o motorista de aplicativo pulou do veículo. Os infratores também pularam do carro, que colidiu contra um poste.

Os dois menores que estavam armados com facas tentaram fugir, mas foram perseguidos pelo motorista até o momento em que se depararam com uma viatura policial. Imediatamente os militares foram informados do roubo e apreenderam os dois adolescentes e recuperaram o dinheiro roubado.