EM TESE, ser líder do governo redunda em desgaste. A liderança é uma máquina de moer imagens. Há determinados momentos que, por força do posto, quem se encontra à frente da liderança governista tem que defender pautas negativas, medidas antipáticas, por melhor avaliado que for o Governo.

Na Assembleia Legislativa do Acre, há uma questão mais complicada: não existe unicidade dentro da base do governo na defesa do projeto no poder. Muitos, mesmo tendo centenas de cargos na máquina estatal, ou votam contra projetos de interesse do Executivo, ou se calam nos debates contra a oposição.

A rotina do atual líder do governo, deputado Gerlen Diniz (PP), foi ter que conviver com deputados da base que não eram coesos na defesa das matérias que vinham do Palácio Rio Branco, e ficar se esgoelando solitário na defesa do governo no embate com a oposição, já que o restante da base assistia calada para não se queimar.

Se confirmar a ida do deputado Pedro Longo (PV), marinheiro de primeira viagem no parlamento – para a liderança do governo, não pense que vai navegar em céu de brigadeiro, terá de enfrentar uma oposição preparada, e não contará com toda a base do governo unida lhe ajudando na defesa do da administração do Gladson Cameli.

Na maioria das vezes será uma voz solitária na tribuna, no confronto com os deputados de oposição. Este é o jogo. Vai ter que aprender o cenário. O sistema na ALEAC é bruto.

COISAS QUE NÃO ENTENDO

O GOVERNADOR Gladson vive a sua melhor fase popular destes dois anos de gestão, por conta do combate que move contra a pandemia. Não consigo entender como mantém uma pauta negativa no colo, como a empresa deste cartão Avancard, que pode lhe causar problemas sérios.

ALERTAS CONSISTENTES

DEPUTADOS como Daniel Zen (PT) e Edvaldo Magalhães (PCdoB) vêm fazendo o alerta sobre atos desta empresa, com seus juros escorchantes, que prejudicam não só os funcionários, mas também atenta contra a imagem do governo. Deve ter algum padrinho forte nesta história.

2022 NA CABEÇA DO GERLEN

O DEPUTADO Gerlen Diniz (PP) tem uma projeção bem particular para a sucessão estadual. Acha que o senador Sérgio Petecão (PSD) vai levar a sua candidatura ao governo até o extremo, e colocar como opção para desistir, colocar a esposa Marfisa de vice na chapa do Gladson que disputará a reeleição. É uma teoria própria.

MOMENTO CERTO

NÃO SEI SE É ISSO que passa pela cabeça do senador Sérgio Petecão (PSD). Petecão é um dos políticos locais que melhor lê o quadro eleitoral. Sabe ser cedo para falar. Pode ser ou não candidato ao governo, não duvido de nada. Esta é uma conversa para o próximo ano.

MAILZA CONSOLIDADA

COM A VOLTA do governador Gladson Cameli para o PP, de onde estava afastado, fica consolidada a candidatura da senadora Mailza Gomes (PP) à reeleição. A lembrar que; é a presidente do PP, e todos os atos passam por ela.

TIRA DA CENA

O RETORNO DO GLADSON ao PP ofusca o poder do prefeito Bocalom dentro do partido; se bem que, o Bocalom tem por princípio tomar atitudes isoladas.

MUITO IMPROVÁVEL

FALO COM CONHECIMENTO, é muito improvável em 2022 uma aliança que envolva PT e PSD, para a disputa de cargos majoritários. O PSD nem admite discutir a ideia.

SOBERANIA NACIONAL

NA QUESTÃO dos haitianos expulsos, o Peru está exercendo nada mais e nada menos que a soberania nacional e se precavendo contra o Covid. Mesmo sendo um problema humanitário, cada país tem sua norma.

TESE EM DEBATE

A TESE defendida pelos governadores da Região Norte, de que seus estados tenham prioridade na vacinação pelas dificuldades regionais, é o assunto da reunião de hoje em Brasília. Acho difícil os outros governadores concordarem.

NÃO HOUVE VONTADE POLÍTICA

SE O GOVERNO FEDERAL não fosse negacionista da ciência, e desde o início tivesse tomado medidas firmes a favor da imunização, não se estaria vivendo esse caos na pandemia. E milhares de pessoas não teriam morrido.

BOM COMEÇO

ALGUNS vereadores começam a se destacar dos demais, fazendo cobranças ao prefeito Tião Bocalom, criticando os erros, sinal de que teremos uma legislatura combativa.

NÃO FORAM ELEITOS PARA BAJULAR

É A TOADA tem que ser tocada neste tom na Câmara Municipal de Rio Branco, vereador que faz a opção de ser bajulador queima rápido a sua imagem com a população.

SE QUEIMANDO CEDO DEMAIS

NÃO SE PODE COBRAR obras no curto espaço de tempo do prefeito Bocalom no poder, mas tem cometido erros pontuais, que somados, acabam por desgastar a imagem.

ALAN RICK

É COMUM no segundo mandato o parlamentar se acomodar, mas o deputado federal Alan Rick (DEM) vem mantendo a pegada de ser um destaque no parlamento.

NADA DE ANORMAL

A DEPUTADA Antonia Sales (MDB) sempre cobrou dos governos do PT ajuda para o Juruá, nada demais que cobre agora também do governo que ajudou eleger.

PINTO CANTANDO DE GALO

FALA-SE tanto na “força” eleitoral do MDB, que fico a me perguntar, que força política é esta? Na última eleição municipal perdeu nos dois maiores colégios eleitorais. Na capital, a votação do candidato a prefeito Roberto Duarte (MDB) foi pífia, decepcionante. Tirando Sena Madureira, onde o prefeito Mazinho Serafim se reelegeu por força do prestígio pessoal, só fez prefeitos em municípios de baixa densidade eleitoral, como Manuel Urbano, Santa Rosa, Porto Walter e Acrelândia. Pouco para quem esperava eleger dez prefeitos. É um pinto cantando de galo.

LIDERANÇAS LOCALIZADAS

O MDB está restrito na verdade às lideranças localizadas do Vagner Sales em Cruzeiro do Sul (onde continua forte), do Mazinho em Sena Madureira, e do Flaviano Melo na capital. O Márcio Bittar não tem grupo, é ele, ele e ele.

SERÁ SEMPRE A COMPARAÇÃO

A GESTÃO do prefeito Tião Bocalom será sempre comparada com a boa gestão da ex-prefeita Socorro Neri, não há como fugir desse estigma nos atos praticados.

PSB LONGE

PELO que vem declarando o senador Márcio Bittar (MDB), o PSB não repete em 2022 a aliança com o governador Gladson, como na disputa da PMRB. Bittar quer o PSB, PDT, PSB, PCdoB, e companhia, em palanque distante.

FRASE MARCANTE

“Amigo é pessoa com a qual a gente gosta de conversar de igual para igual, desarmado”. Guimarães Rosa.