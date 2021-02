Em uma caneta só, Neném Almeida perde mais de 40 cargos no IDAF

O governador Gladson Cameli promoveu um festival de exonerações no Diário Oficial desta quarta-feira de cinzas, 17. No Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) foi feito um “limpa”, já que 43 cargos comissionados foram exonerados.

Segundo foi apurado todas as exonerações eram indicações do deputado estadual Neném Almeida. Os demitidos ocupavam CEC ‘s que variam de 1 a 5 e até um chefe de departamento foi demitido.

O governo não explicou oficialmente o motivo das demissões em massa, mas na sessão virtual da Assembleia Legislativa de terça-feira, 16, Almeida aproveitou para criticar a ação do poder público no enfrentamento às enchentes no Estado do Acre. “Vejo muita gente falando, tirando foto, mas as pessoas não estão sendo atendidas”, disse o parlamentar que não se direcionou diretamente ao governador.

Não é a primeira vez que algo parecido acontece. Em maio de 2019, 29 cargos comissionados do órgão foram exonerados. Na época, a direção do instituto esclareceu se tratar de adequação a uma reforma administrativa que foi enviada à Assembleia Legislativa dias depois.